A Milano, i rider hanno bloccato le biciclette per protestare contro la mancanza di retribuzione durante le pause causate dal caldo. Chiedono all'azienda di garantire pagamenti anche nelle ore di stop, sostenendo che l’attuale sistema contrattuale non prevede compensi per i momenti di inattività. La protesta si è verificata in risposta alle condizioni di lavoro durante le alte temperature.

«I rider chiedono all'azienda di non lasciarli senza retribuzione. L'iniquità dell'attuale sistema contrattuale fa sì che se i lavoratori si debbano fermare per il caldo, come è successo anche a Milano, non guadagnano sostanzialmente nulla. Sono anni che diciamo che questa forma contrattuale non va bene, che crea un sacco di problemi, che lavorare a cottimo è pericoloso e le ondate di caldo dimostrano ancora una volta questa controversia»: così Andrea Bachin della Nidil Cgil di Milano spiega i motivi dello sciopero dei rider partito dalla stazione centrale, prima di far partire un lungo corteo in bici. Servizio di Davide Bosco (Agtw). 🔗 Leggi su Video.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Video.corriere.it - A Milano i rider fermano le bici: «Senza retribuzioni nelle ore di stop per il caldo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Inchiesta Glovo a Milano. Se mi rubano la bici pago io. Il lato oscuro delle… 11/2/2026

Notizie e thread social correlati

Caldo record, a Milano un'ordinanza tutela i rider: stop alle consegne nelle ore di afaA Milano, a causa dell'ondata di calore che ha interessato la Lombardia, è stata emanata un'ordinanza che vieta le consegne ai rider durante le ore...

Milano dice stop ai rider in bici in pausa pranzo col caldo estremo, ma «i lavoratori sono costretti a scegliere tra salute e reddito, pagando di tasca propria il costo della sicurezza»Milano vieta l’attività di rider in bici durante la pausa pranzo in caso di temperature elevate, ma i lavoratori devono sostenere personalmente i...

Temi più discussi: Ondata di caldo, ordinanza del Comune per tutelare i rider a Milano; Il 15 luglio sciopero dei rider a Milano; A Milano cambia il food delivery: ecco cosa succede agli ordini nelle ore più calde; Milano, i rider si ribellano all'ordinanza anti caldo: Senza consegne come arriviamo a fine mese?.

Rider in sciopero contro le ordinanze anti-caldo: stop alle consegne e proteste da Milano a Roma tg.la7.it/cronaca/sciope… x.com

La protesta dei rider a Milano. Momenti di tensione in corso Buenos Aires con i colleghi in servizioLo sciopero dei ciclofattorini per chiedere una copertura finanziaria delle ore di blocco decide dal Comune nelle ore più calde ... ilgiorno.it

Unipolmove ha aumentato il canone a 2,50€/mese reddit

A Milano rider in piazza, 'ammortizzatori sociali per lo stop nelle ore calde'Corteo promosso da Nidil Cgil, 'non deve esserci perdita di salario' ... msn.com