Quest'estate si assiste a una prevalenza di costumi con slip molto sottili, scelti da chi preferisce un taglio regolare rispetto ai modelli micro. Sul mercato sono disponibili 20 varianti in saldo, destinate a chi ripudia il formato più piccolo. Questa tendenza si nota nelle passerelle, sui social e tra le valigie di celebrità in vacanza. La scelta di costumi più coprenti si combina con la crescente diffusione di modelli più ristretti, spesso associati a un’estetica minimalista.

Per alcune è libertà, per altre è solo ansia sotto forma di triangolino. Quella del 2026 è l’estate del bikini micro, con slip sempre più sottili che hanno conquistato passerelle, Instagram e valigie di celebrity in vacanza. Ma per chi ha in previsione vacanze in famiglia, lunghe nuotate, tuffi spericolati e passeggiate sul lungomare, l’idea di un costume coprente che collabori diventa improvvisamente molto più seducente di un perizoma. Per questo i saldi estivi 2026 diventano l’occasione giusta per cercare costumi da bagno chic, ma dalle proporzioni normali. Due pezzi con slip classici, bikini a vita alta, interi eleganti e modelli che coprono senza mortificare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - 20 costumi in saldo dalla vestibilità regolare, per chi ripudia il formato micro

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