Demografia delle imprese nel primo trimestre del 2026 saldo negativo in provincia Chi sale e chi scende

Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato un saldo negativo tra le nuove aperture e le chiusure di imprese. La Camera di Commercio della Romagna ha analizzato i dati relativi alla demografia delle aziende, evidenziando quali settori hanno visto un aumento di attività e quali, invece, hanno registrato una diminuzione. I numeri mostrano una tendenza a modificarsi nel panorama imprenditoriale locale.