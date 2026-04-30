Demografia delle imprese nel primo trimestre del 2026 saldo negativo in provincia Chi sale e chi scende
Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato un saldo negativo tra le nuove aperture e le chiusure di imprese. La Camera di Commercio della Romagna ha analizzato i dati relativi alla demografia delle aziende, evidenziando quali settori hanno visto un aumento di attività e quali, invece, hanno registrato una diminuzione. I numeri mostrano una tendenza a modificarsi nel panorama imprenditoriale locale.
Focus della Camera di Commercio della Romagna sulla demografia delle imprese in provincia di Forlì-Cesena. In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, al 31 marzo 2026 si contano 39.510 imprese registrate (sedi), di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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