Durante l’estate 2026, molte modelle e influencer sono state viste indossare micro bikini, spesso abbinati a costumi due pezzi ridotti. Tra le protagoniste ci sono state figure note nel mondo della moda e dello spettacolo, che hanno sfoggiato questa tendenza in diverse occasioni. Non si tratta solo di abbigliamento da spiaggia, ma di un vero e proprio stile che domina anche sui social e nelle uscite informali.

Non solo abiti leggeri, shorts, camicie caftano e sandali infradito. Il capo immancabile nella valigia delle vacanze per l’ estate 2026 sembra proprio essere un micro bikini. Una tendenza lanciata dalle celebs che, sui dei loro social, stanno pubblicando tantissime immagini che le ritraggono al mare indossando due pezzi super ridotti e a tutto colore. Che si tratti una reminiscenza dei primi Anni 2000 o che si abbia voglia di tornare a mostrare il corpo non fa differenza. Le nuove collezioni impongono di mettere al bando ogni timidezza e giocare con la propria sensualità. E la cosa sembra essere stata accolta con piacere dal pubblico femminile, all’insegna della libertà. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Hailey Bieber a Dua Lipa, da Gigi Hadid a Vittoria Ceretti, dilaga la tendenza dei costumi due pezzi in versione micro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hailey Bieber at 2026 after Oscars party

Notizie e thread social correlati

Bella Hadid e Hailey Bieber hanno già scelto la scarpa dell’estate (e no, non sono le sneakers)Le due modelle sono state fotografate indossando una scarpa aperta con una suola piatta e cinturini sottili, spesso in tonalità neutre o pastello.

Questa maglia di Dua Lipa è la scelta effortless, anche in versione estiva, da indossare all dayUna maglia di Dua Lipa si distingue come un capo dall’aspetto semplice e naturale, adatto anche alla stagione estiva e perfetto per essere indossato...

Temi più discussi: I 5 smalti OPI scelti dalla nail artist di Hailey Bieber; Effetto Hailey Bieber: risultati record per Skims dopo la sua campagna; A femme fatale: Hailey Bieber adotta l'acconciatura più chic del momento; Da Hailey Bieber a Gigi Hadid: i cappelli donna che stanno conquistando l'estate 2026.

Nuova foto di Justin Bieber oggi in Idaho! Era insieme ad Hailey, Kendall Jenner e Jacob Elordi. - X x.com

il trucco di hailey reddit

Hailey Bieber usa da anni questo profumo floreale super chic (e Internet ne è ossessionato)Hailey Bieber ha svelato il suo profumo signature: Fleur Narcotique di EX NIHILO, la fragranza floreale e sofisticata che incarna perfettamente la clean girl aesthetic. Possiamo tornare per un attimo ... cosmopolitan.com

Hailey Bieber: il passato da fan dei Jelena torna a tormentarlaHailey Bieber era una supporter dichiarata dei Jelena! Un reminder che arriva prontamente dai fan di Selena Gomez dopo il drama a colpi di frecciatine social che ha visto protagoniste la popstar e ... vanityfair.it