Firenze, 15 luglio 2026 – Il 15 luglio 1948 è una data memorabile per lo sport, il ciclismo e la Toscana. È infatti l'anno in cui Gino Bartali compì l’impresa di vincere il Tour de France. Ma la memorabile impresa ciclistica è legata anche a un’altra storia, con l’Italia in pieno tumulto e sull’orlo di una guerra civile. Erano scoppiati disordini in piazza per l’attentato a Palmiro Togliatti, avvenuto il giorno prima. Ecco perché il Tour del 1948 è ricordato anche come quello della telefonata di Alcide De Gasperi al campione fiorentino dopo l'attentato al segretario del Pci per dirgli che una vittoria avrebbe contribuito a stemperare gli animi in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - 15 luglio 1948, quando Bartali salvò l'Italia dalla guerra civile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia 1945-1948: la verità sulla guerra civile mai avvenutaTra il 1945 e il 1948, l’Italia si trovò in un periodo di forte tensione politica, analizzato dallo storico Giannuli.

Sbarcati i naufraghi portati in salvo dalla Life Support, un ragazzo del Sudan: “Fuggito a causa della guerra civile" [VIDEO-FOTO]Nella mattina di oggi, 30 aprile, a Ortona sono arrivati 68 naufraghi recuperati dalla nave di soccorso di Emergency durante due operazioni nelle...

Si parla di: 15 luglio 1948, quando Bartali salvò l'Italia dalla guerra civile.

15 luglio 1948, quando Bartali salvò l'Italia dalla guerra civileErano scoppiati disordini in piazza dopo l’attentato a Palmiro Togliatti, avvenuto il giorno prima. De Gasperi telefonò a Bartali per dirgli che una vittoria avrebbe contribuito a stemperare gli animi ... lanazione.it

Togliatti, Bartali e l'estate del 1948Tommaso Liguori racconta come le vittorie al Tour del ciclista italiano contribuì ad allentare la 'crisi di luglio' ... sport.sky.it