15 luglio 1948 quando Bartali salvò l' Italia dalla guerra civile
Il 15 luglio 1948, Gino Bartali vinse il Tour de France, un risultato che rimane nella storia dello sport. La sua vittoria avvenne in un momento delicato, poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La corsa si svolse in Francia, con Bartali che attraversò le Alpi e affrontò le tappe più dure del percorso. La vittoria fu celebrata come un grande successo per il ciclismo italiano.
Firenze, 15 luglio 2026 – Il 15 luglio 1948 è una data memorabile per lo sport, il ciclismo e la Toscana. È infatti l'anno in cui Gino Bartali compì l’impresa di vincere il Tour de France. Ma la memorabile impresa ciclistica è legata anche a un’altra storia, con l’Italia in pieno tumulto e sull’orlo di una guerra civile. Erano scoppiati disordini in piazza per l’attentato a Palmiro Togliatti, avvenuto il giorno prima. Ecco perché il Tour del 1948 è ricordato anche come quello della telefonata di Alcide De Gasperi al campione fiorentino dopo l'attentato al segretario del Pci per dirgli che una vittoria avrebbe contribuito a stemperare gli animi in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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