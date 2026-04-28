Italia 1945-1948 | la verità sulla guerra civile mai avvenuta

Tra il 1945 e il 1948, l’Italia si trovò in un periodo di forte tensione politica, analizzato dallo storico Giannuli. Nel suo saggio pubblicato da Ponte alle Grazie, l’autore descrive quegli anni come una “guerra civile fredda”, evidenziando le divisioni tra i diversi schieramenti e le tensioni che attraversarono il Paese. Il volume si focalizza sulle vicende e sui conflitti che caratterizzarono quel periodo, senza definirlo ufficialmente come una guerra civile.

?? Cosa sapere Lo storico Giannuli analizza le tensioni politiche in Italia tra il 1945 e il 1948. Il saggio di Ponte alle Grazie definisce quel periodo una guerra civile fredda. Tra il 1945 e il 1948 l'Italia ha vissuto una guerra civile latente che ha modellato le fondamenta della, secondo la ricostruzione storica di Giannuli pubblicata da Ponte alle Grazie. Il nuovo saggio intitolato Ombre sulla. 1945-1948: una guerra civile latente, lungo 462 pagine e con un costo di 19,90 euro, propone una .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia 1945-1948: la verità sulla guerra civile mai avvenuta Notizie correlate Leggi anche: “Mai più guerra”: al Verdi la musica diventa un gesto civile Un anno in carcere per una rapina mai avvenuta: assolto 24enne a NapoliAssolto dal tribunale di Napoli un 24enne accusato di rapina: scarcerato dopo quasi un anno di detenzione. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cosa resta dopo: il nuovo romanzo di Michele Nardini; In uscita Cosa resta dopo di Michele Nardini il 4 maggio per Barta. Italia, la notte della veritàLa nazionale gioca in Bosnia lo spareggio per qualificarsi al Mondiale. Paura è la parola chiave, ma Gattuso deve spingere i suoi oltre il limite dei fantasmi dei fallimenti del passato. Paura è la ... panorama.it