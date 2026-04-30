Sbarcati i naufraghi portati in salvo dalla Life Support un ragazzo del Sudan | Fuggito a causa della guerra civile VIDEO-FOTO

Nella mattina di oggi, 30 aprile, a Ortona sono arrivati 68 naufraghi recuperati dalla nave di soccorso di Emergency durante due operazioni nelle acque internazionali vicino alla Libia. Tra loro c’è un ragazzo del Sudan che ha raccontato di essere fuggito dalla guerra civile nel suo paese. I soccorsi sono avvenuti domenica scorsa e i migranti sono stati trasferiti a terra nelle ultime ore.

Sono sbarcati a Ortona nella mattinata di oggi (giovedì 30 aprile) i 68 naufraghi portati in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency in due distinti interventi domenica scorsa nelle acque internazionali della zona Sar libica. Le operazioni di sbarco, fanno sapere da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sbarcati a Bari 14 migranti salvati dalla nave Life Support: "Molti hanno segni di tortura"Sono terminate ieri pomeriggio nel porto di Bari le operazioni di sbarco dei 14 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave Life Support di... Leggi anche: La nave Life Support di Emergency attesa a Bari: tratti in salvo 14 migranti Aggiornamenti e dibattiti Ortona: arrivata la nave di Emergency con 68 migrantiUn altro carico di umane sofferenze è arrivato al porto di Ortona: oggi 68 migranti sono sbarcati dalla nave di Emergency ... rete8.it Sbarcati in porto i 71 naufraghi salvati dalla Life SupportSono sbarcati ad Ancona ieri mattina, con operazioni concluse poco dopo le 15, i 71 naufraghi soccorsi nei giorni scorsi dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, nelle acque ... ilrestodelcarlino.it