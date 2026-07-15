15 07 – Maxi operazione della Dda 79 arresti per ‘Ndrangheta – Euro digitale | selezionate 36 banche – Max Allegri si presenta a Napoli

Notizia in breve

Il 15 luglio, una vasta operazione condotta dalla Dda di Reggio Calabria ha portato all’arresto di 79 persone accusate di appartenere alla ‘Ndrangheta. Tra gli arrestati ci sono anche esponenti di vertice delle cosche De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice. Contestualmente, sono state identificate 36 banche coinvolte nella gestione di un sistema di euro digitale. La polizia ha inoltre documentato la presenza di un evento pubblico a Napoli con la partecipazione di un noto allenatore di calcio.