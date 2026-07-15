15 07 – Maxi operazione della Dda 79 arresti per ‘Ndrangheta – Euro digitale | selezionate 36 banche – Max Allegri si presenta a Napoli
Il 15 luglio, una vasta operazione condotta dalla Dda di Reggio Calabria ha portato all’arresto di 79 persone accusate di appartenere alla ‘Ndrangheta. Tra gli arrestati ci sono anche esponenti di vertice delle cosche De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice. Contestualmente, sono state identificate 36 banche coinvolte nella gestione di un sistema di euro digitale. La polizia ha inoltre documentato la presenza di un evento pubblico a Napoli con la partecipazione di un noto allenatore di calcio.
Maxi operazione della Dda a Reggio Calabria, 79 arresti per ‘Ndrangheta, tra di loro anche esponenti di vertice delle ‘ndrine De Stefano – Tegano – Condello – Logiudice. Il procuratore Borrelli “C’è una confederazione tra le cosche”. Euro digitale: selezionate 36 banche e prestatori di servizi di pagamento per il progetto pilota, sette sono italiani. Max Allegri si presenta: “Napoli avventura meravigliosa, squadra già forte”. Questo articolo 1507 – Maxi operazione della Dda, 79 arresti per ‘Ndrangheta – Euro digitale: selezionate 36 banche – Max Allegri si presenta a Napoli proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Maxi operazione contro la ndrangheta 54 misure cautelari tra mafia droga e violenza
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