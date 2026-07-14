Zverev quelle strane parole | Jannik non mi piaci più tanto

"Jannik, non mi piaci più tanto". Alexander Zverev sceglie l'ironia per commentare la sconfitta nella finale di Wimbledon, ma dietro la battuta c'è tutta la consapevolezza della superiorità mostrata ancora una volta dal numero uno del mondo. Per il tedesco è infatti arrivato il decimo k.o. consecutivo contro Sinner, capace di ribaltare una partita rimasta in equilibrio fino al tie-break del secondo set. Durante la premiazione Sascha ha strappato un sorriso al pubblico del Centre Court rivolgendosi direttamente al campione altoatesino: "Sì, prima di tutto Jannik, a dire la verità non mi piaci più tanto". Dopo le risate degli spettatori e dello stesso Sinner, ha aggiunto: "Abbiamo perso contro di te nove volte di fila". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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UNBELIEVABLE Level From Jannik Sinner

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Alexander Zverev a Sinner dopo la finale: “Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondo”Durante la premiazione a Wimbledon, Alexander Zverev ha rivolto una battuta a Jannik Sinner dicendo: “Jannik, non mi piaci più.

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