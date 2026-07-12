Alexander Zverev a Sinner dopo la finale | Jannik non mi piaci più Sei il migliore al mondo

Notizia in breve

Durante la premiazione a Wimbledon, Alexander Zverev ha rivolto una battuta a Jannik Sinner dicendo: “Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondo”. Zverev ha anche elogiato il team di Sinner e gli ha dedicato un omaggio durante la cerimonia di consegna del trofeo, dopo aver perso la finale contro il tennista italiano.