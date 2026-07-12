Alexander Zverev a Sinner dopo la finale | Jannik non mi piaci più Sei il migliore al mondo
Durante la premiazione a Wimbledon, Alexander Zverev ha rivolto una battuta a Jannik Sinner dicendo: “Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondo”. Zverev ha anche elogiato il team di Sinner e gli ha dedicato un omaggio durante la cerimonia di consegna del trofeo, dopo aver perso la finale contro il tennista italiano.
Zverev sconfitto da Sinner a Wimbledon: la battuta durante la premiazione, l'elogio al team e il bellissimo omaggio al numero 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Le prime parole di Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Miami HO PERSO PER QUESTO…
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Il ruolino di Alexander #Zverev nelle finali Slam resta negativo (1-4 dopo #Wimbledon), ma il tedesco sembra un altro giocatore rispetto alle piallate prese fino a qualche settimana fa da Jannik #Sinner Merito di una maggiore convinzione dovuta, ovvia x.com
Le prime parole di Alexander Zverev a Jannik Sinner dopo la finale sono tutte da ascoltare Una battuta che fa sorridere, poi un elogio senza mezzi termini: https://fanpa.ge/6SjO4 facebook
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