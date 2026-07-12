Alexander Zverev a Sinner dopo la finale | Jannik non mi piaci più Sei il migliore al mondo

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la premiazione a Wimbledon, Alexander Zverev ha rivolto una battuta a Jannik Sinner dicendo: “Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondo”. Zverev ha anche elogiato il team di Sinner e gli ha dedicato un omaggio durante la cerimonia di consegna del trofeo, dopo aver perso la finale contro il tennista italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Zverev sconfitto da Sinner a Wimbledon: la battuta durante la premiazione, l'elogio al team e il bellissimo omaggio al numero 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le prime parole di Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Miami HO PERSO PER QUESTO…

Video Le prime parole di Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Miami HO PERSO PER QUESTO…

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Wimbledon, le parole di Alexander Zverev: "Complimenti Jannik, sei il più forte del mondo. Torneremo qui entrambi"

Leggi anche: "Sinner, non mi piaci più": la battuta di Zverev fa ridere tutto il Centrale

Temi più discussi: Wimbledon, Jannik Sinner in finale per il secondo anno consecutivo: Alexander Zverev l’avversario per confermare il titolo; Jannik Sinner LIVE a Wimbledon 2026 contro Alexander Sascha Zverev: aggiornamenti in diretta, cronaca e risultato in tempo reale | Tennis ATP oggi; $+%>!![oGGI@TV]* Alexander Zverev - Jannik Sinner oggi in tv 12 Maggio 2026 It-5 - Business and Investment Development Agency; [DIRETTA@???????!] Jannik Sinner-Alexander Zverev in tv e streaming 12 Luglio 2026 - Business and Investment Development Agency.

alexander zverev alexander zverev a sinnerZverev cade sulla palla break: il bellissimo gesto di fair play di Sinner durante la finale di WimbledonGrande spavento per il tedesco, che scivola durante il terzo set dell'ultimo atto dei Championships. Jannik però si rende protagonista di un atto di generosità ... tuttosport.com

alexander zverev alexander zverev a sinnerAlexander Zverev a Sinner dopo la finale: Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondoZverev sconfitto da Sinner a Wimbledon: la battuta durante la premiazione, l'elogio al team e il bellissimo omaggio al numero 1 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web