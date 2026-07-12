Nonostante la sconfitta in finale di Wimbledon, Alexander Zverev ha dispensato un po' di ironia nei confronti di Jannik Sinner, pochi minuti dopo essere stato battuto dall'azzurro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Video.gazzetta.it - "Sinner, non mi piaci più": la battuta di Zverev fa ridere tutto il Centrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner Unplayable vs Zverev!

Notizie e thread social correlati

Sinner, show con Panatta dopo il trionfo a Roma: la battuta che fa ridere il CentraleDopo aver vinto il torneo di Roma, il tennista italiano ha condiviso un momento di leggerezza nel corso di un'intervista al Centrale, coinvolgendo...

Coco Gauff fa ridere il pubblico con una battuta su Jannik Sinner dopo la vittoria su Iva Jovic.Dopo aver battuto Iva Jovic agli Open d’Italia, Coco Gauff ha scherzato sul fatto che, per una volta, non ha dovuto affrontare Jannik Sinner in campo.

Temi più discussi: Jannik Sinner preoccupato da Djokovic: So che posso anche perderci con lui. Devo alzare il livello per avere una chance; Dominio Sinner, seconda finale a Wimbledon: Ogni finale Slam è speciale, è importante godersi il momento; Sinner: Se voglio avere una chance in semifinale dovrò alzare un po' il livello; Sinner spiega la gestualità contro Brooksby a Wimbledon: Avevo bisogno del pubblico per il traguardo.

Zverev: Jannik, non mi piaci più. [ride] Hai dimostrato ancora una volta perché sei il migliore al mondo #Sinner #Wimbledon #SinnerZverev x.com

Alexander Zverev a Sinner dopo la finale: Jannik, non mi piaci più. Sei il migliore al mondoZverev sconfitto da Sinner a Wimbledon: la battuta durante la premiazione, l'elogio al team e il bellissimo omaggio al numero 1 ... fanpage.it

'Non mi piaci, vinci sempre': Zverev scherza con Sinner, che lo incoraggiaNel suo discorso di ringraziamento, Jannik Sinner ha replicato con sportività e rispetto. it.blastingnews.com