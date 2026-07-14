Zuppi in Ucraina vede i prigionieri russi | Il Papa vi è vicino

Da tv2000.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il campo “Zakhid-1” a Leopoli, in Ucraina, dove sono detenuti prigionieri di guerra russi. Durante la visita, ha incontrato alcuni di loro e ha espresso vicinanza a chi si trova nel campo. La visita si è svolta nel contesto delle tensioni tra Ucraina e Russia, con i prigionieri ancora detenuti nel centro di detenzione.

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Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il campo “Zakhid-1”, a Leopoli, Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell’esercito russo. Dice di “portare la vicinanza di papa Leone” a chi è stato catturato. Il presidente Cei, incontrando i detenuti, riferisce il vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi, fa sapere che “il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile” e si impegna affinché “tutti voi possiate tornare al più presto a casa”. “Leone XIV mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi e per dire che è accanto a tutti quelli che soffrono a causa della guerra”. “Dobbiamo aver fame e sete di giustizia – ha detto il card. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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