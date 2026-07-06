Guerra in Ucraina nuova escalation | missili russi su Kiev e raid ucraino contro una raffineria vicino a Mosca
Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro Kiev, causando almeno dieci morti. In risposta, l’Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslavl, vicino a Mosca.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Prosegue l’escalation militare tra Russia e Ucraina. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, le forze armate russe hanno lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev, provocando almeno dieci vittime, mentre l’Ucraina ha risposto colpendo un’importante raffineria di petrolio nella regione russa di Yaroslavl. L’intensificazione delle operazioni a lungo raggio conferma il progressivo aggravarsi del conflitto, con entrambe le parti impegnate in attacchi che colpiscono obiettivi strategici e aree urbane. Missili russi su Kiev: almeno dieci morti e decine di feriti. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, i bombardamenti russi hanno causato almeno dieci vittime nella regione di Kiev. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Ucraina, nuova pioggia di missili russi. Kiev non arretra
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