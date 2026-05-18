Il pugliese in Ucraina | negli attacchi russi dei giorni scorsi molta gente è morta vicino a casa mia La guerra con la Russia
Un cittadino pugliese residente a Kiev ha riferito che durante gli attacchi russi dei giorni scorsi molte persone sono morte nelle vicinanze della sua abitazione. La sua testimonianza si aggiunge a quelle di altri che vivono nel quartiere colpito dai bombardamenti. La guerra in Ucraina continua a causare vittime tra la popolazione civile e a danneggiare le aree residenziali. La situazione resta tesa e le zone colpite sono al centro dell’attenzione internazionale.
Paolo Chiafele, pugliese di Martina Franca che vive a Kiev, dice che nei bombardamenti dei giorni scorsi “molta gente è morta vicino a casa mia.” Durante la fine settimana passata Chiafele, produttore di salumi, ha partecipato a Lviv ad un festival della birra artigianale, il “Craff beer” che si tiene due volte all’anno ed è molto rilevante. Una parvenza di normalità in un clima di guerra che, nei giorni passati, ha causato “allarmi ogni due ore”. L’Ucraina peraltro, con droni lanciati contro Mosca e dintorni, ha risposto provocando vittime e danni. L'articolo Il pugliese in Ucraina: negli attacchi russi dei giorni scorsi “molta gente è morta vicino a casa mia” La guerra con la Russia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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