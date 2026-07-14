Durante la presentazione del film di Nolan, Zendaya ha indossato un abito di Alberta Ferretti. L’outfit, scelto per l’evento, si distingue per dettagli eleganti e linee pulite. Il vestito presenta una silhouette fluida e tonalità neutre. La scelta dell’attrice ha attirato l’attenzione per la sua semplicità sofisticata, in linea con lo stile ricercato che spesso sfoggia in occasioni pubbliche.

Bologna, 14 luglio 2026 – Attendiamo sempre con curiosità i look che Zendaya sfoggerà in occasione del press tour dei suoi film. Perché ormai l’abbiamo capito che il suo stylist Law Roach ama ricercare negli archivi della moda, per trovare gemme di stile e intriganti abiti che proporranno certamente una citazione in pendant con il film. Proprio come è successo con Spider Man lo scorso giugno, quando l’attrice americana, per la promozione italiana, ha vestito un Giorgio Armani “aracno-inspired” della Primavera-Estate 1990. Dalla collezione Cruise di 18 anni fa. Per la presentazione dell’ Odissea di Christopher Nolan ieri a New York,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zendaya indossa un abito di Alberta Ferretti alla presentazione dell’Odissea di Christopher Nolan

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