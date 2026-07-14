Zendaya si è presentata a New York indossando un abito bianco vintage e sandali da gladiatore, ispirati all’Antica Grecia. Per il tour di The Odyssey, l’attrice ha scelto questo look che richiama lo stile delle dee greche. L’outfit è completato da un abito firmato Alberta Ferretti e calzature di Sophia Webster. La scena è stata catturata mentre attraversava le strade della città, attirando l’attenzione dei passanti.

Zendaya torna a conquistare la scena con un look ispirato all’Antica Grecia. Per il tour di The Odyssey sceglie un abito bianco vintage e gli iconici sandali da gladiatore, vero punto focale dell’outfit. L’abito bianco firmato Alberta Ferretti, proveniente dagli archivi della maison, valorizzava una silhouette leggera e fluida grazie a plissé, drappeggi e dettagli luminosi, evocando l’immagine di una moderna divinità ellenica. A completare l’insieme hanno contribuito gioielli discreti di Jessica McCormack, orecchini di Fope e un beauty look naturale, con capelli mossi e make up luminoso. GUARDA LE FOTO La scarpa più antica dell’estate in 10 look molto contemporanei: come abbinare i sandali alla schiava. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zendaya conquista New York con un look da dea greca: abito Alberta Ferretti e sandali da gladiatore di Sophia Webster, nuovo trend moda

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Zendaya's Met Gala Takeover: The 10-Year Transformation That Broke the Internet

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