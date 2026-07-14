Dopo il caso di un personaggio noto, si ricorda che chi viaggia in zone tropicali può essere esposto a malattie trasmesse da zecche e pulci, come la rickettsiosi. I sintomi includono febbre, mal di testa, eruzioni cutanee e dolori muscolari. È importante adottare misure di prevenzione, come l’uso di repellenti e controlli accurati del corpo dopo aver trascorso del tempo all’aperto. Le malattie possono essere trattate con antibiotici se diagnosticate in tempo.

“Un’importante occasione per ricordare che chi viaggia in Africa, ma anche in molte altre aree tropicali e subtropicali, può essere esposto a malattie trasmesse non solo dalle zanzare, ma anche da zecche, pulci e altri vettori. Tra queste vi sono le rickettsiosi, infezioni batteriche che, se diagnosticate precocemente, nella maggior parte dei casi guariscono completamente grazie a una terapia antibiotica appropriata”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano, dopo la vicenda di Stefano Corti, l’inviato del programma ‘Le Iene’ morso da una zecca durante un recente viaggio in Sudafrica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zecche e pulci: tutti i sintomi della rickettsiosi e come difendersi, dopo il caso di Stefano Corti

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