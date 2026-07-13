Stefano Corti, noto inviato di “Le Iene”, è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto la rickettsiosi, un'infezione batterica derivante da una puntura di zecca. Il giornalista ha riferito sui social di aver sviluppato i sintomi dell'infezione dopo un viaggio in Africa. La rickettsiosi si manifesta con sintomi come febbre, mal di testa e irritazioni cutanee. Corti si trova attualmente sotto osservazione medica.

Stefano Corti, uno tra i più noti degli inviati de Le Iene, è stato ricoverato in ospedale. Sui social ha raccontato di aver sviluppato la rickettsiosi, un’infezione batterica causata dalla puntura di alcuni insetti. Il conduttore l’ha contratta in seguito a un viaggio in Africa dove, senza rendersene conto, è stato punto da una zecca. Stefano Corti ricoverato in ospedale Grande preoccupazione per i fan di Stefano Corti che, sul proprio profilo Instagram, si è mostrato su un letto di ospedale con una flebo al braccio. “Bene ma non benissimo, sono stato morso da una zecca africana. – ha raccontato Corti in una storia – Dolori, nausee e febbre fino a 39,5”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefano Corti ricoverato al rientro dall'Africa dopo la puntura di una zecca, i sintomi della rickettsiosi

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Temi più discussi: Stefano Corti morso da una zecca: Ricoverato in ospedale dopo febbre altissima, dolore alle ossa e nausea; Stefano Corti morso da una zecca africana: l’inviato delle Iene ricoverato per rickettsiosi. Pensavo fosse un pelo incarnito; Stefano Corti ricoverato dopo morso di zecca africana: Febbre alta, pensavo fosse solo un pelo incarnito; Stefano Corti ricoverato per rickettsiosi dopo la puntura di una zecca, era appena tornato da un viaggio in Africa.

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