A Zawiya, a circa 45 chilometri a ovest di Tripoli, questa mattina si sono intensificati gli scontri armati. La situazione è peggiorata, con un aumento delle ostilità tra le forze coinvolte. Le tensioni sono cresciute e la città si trova in una fase di crisi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane instabile e in evoluzione.

Scontri Armati a Zawiya: Rischi e Tensione Crescente. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Questa mattina, la situazione a Zawiya, una città a circa 45 chilometri a ovest di Tripoli, è diventata critica. Scontri armati hanno infiammato la strada che conduce alla raffineria locale, coinvolgendo diverse fazioni armate in conflitto. Secondo fonti locali, le violenze hanno generato un clima di grande incertezza tra la popolazione. Dopo il picco di violenza, i residenti riferiscono di una tregua fragile, ma la paura di un nuovo scoppio di scontri rende gli spostamenti quotidiani estremamente rischiosi. Molti cittadini evitano di percorrere la strada per timore di trovarsi coinvolti in ulteriori episodi di violenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zawiya, Libia: intensificati gli scontri armati. La situazione si fa sempre più critica.

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