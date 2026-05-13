In Italia più di un medico di base su due supera il limite massimo di pazienti | ecco dove la situazione è più critica e perché

In Italia, più della metà dei medici di base ha un numero di pazienti superiore al limite massimo previsto, che è di 1.500 assistiti per ogni professionista. La situazione risulta più critica in alcune aree del paese, dove il numero di assistiti per medico supera significativamente questa soglia. Il sistema sanitario era stato messo a punto con questo limite come riferimento, ma le condizioni attuali indicano una sovrappopolazione di assistiti rispetto ai parametri originari.

Il sistema sanitario italiano era stato progettato su un massimale di 1.500 assistiti per medico con un rapporto ideale di un medico ogni 1.200 residenti. Con il tempo però è cresciuta la quota di medici che superano la soglia dei 1.500 attraverso deroghe regionali o locali. Nel 2012 erano il 27,3% i medici con un sovraccarico, nel 2021 il 42,1%, nel 2022 il 47,7% fino a superare il 52% nelle stime del 2024 e 2025. Oggi quindi più della metà dei medici di famiglia lavora oltre il limite teorico di sostenibilità. L’aumento dei pazienti per i medici di base. «Il vero problema non è tanto raggiungere il limite dei 1.500, quanto la velocità con cui aumentano i pazienti a noi medici di base e che tipologia di pazienti», spiega a Open Carlo Curatola dell’Esecutivo Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG).🔗 Leggi su Open.online

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