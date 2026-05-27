Tony Blair ha criticato pubblicamente il partito laburista, sottolineando che il leader attuale si sta isolando sempre di più. Le sue parole arrivano mentre il leader dei laburisti si trova in una fase di crescente solitudine politica, con pochi alleati a fianco. La discussione riguarda le recenti decisioni e direzioni prese dal partito, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i membri e gli osservatori.

Se anche il grande saggio della politica d’Oltremanica Tony Blair h a deciso di esprimersi per la necessità di una netta discontinuità con ciò che sta facendo il primo ministro inglese Keir Starmer, (azzoppato dall’exploit di Farage alle amministrative) significa che non restano più appoggi di sorta al titolare del numero 10 di Donwning Street, che ha già incassato la sfiducia di alcuni suoi ministri e dei sindacati. L’ex premier laburista lo ha accusato di non avere un piano politico per il paese proprio e ha mosso una serie di aspre critiche alla guida del Labour. Il tutto mentre la Russia intensifica le attività contro il paese che, di contro, avrebbe necessità di una maggiore stabilità politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Starmer sempre più solo, anche Blair critica i laburisti

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How Blairism Broke Britain with @NoJusticeMTG

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