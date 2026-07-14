Youssef Rama Adbelaziz è stato accoltellato e ucciso sabato sera nel parcheggio di un supermercato in viale Repubblica. La polizia ha trovato il corpo senza vita poco dopo le 23. La vittima è stata colpita con diverse lame, ma ancora non si conoscono le ragioni dell'agguato. Il fratello, che ha assistito alla scena, ha detto che non sa perché sia stato ucciso. Indagini in corso per identificare l'autore o gli autori dell'aggressione.

Crema (Cremona), 14 luglio 2026 – “Gli hanno teso un agguato e l’hanno ucciso”. Ricorda così Mohamed Bahloul quello che è accaduto a suo fratello, Youssef Rama Adbelaziz, accoltellato sabato poco dopo le 23 nei pressi del parcheggio del supermercato Conad, in viale Repubblica. “Mio fratello avrebbe dovuto cominciare a lavorare questa mattina - racconta - e sabato sera era uscito con amici. Era in un bar vicino alla Posta quando è entrato il senegalese (Mdiaye Papa Mamadou, ndr ) e ha cominciato a discutere e anche a mettergli le mani addosso”. Per quale motivo? “Non lo so. So che il senegalese è stato mandato via dal locale. Mio fratello mi ha chiamato e mi ha riferito quel che era successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Youssef ucciso a Crema, la rabbia del fratello: “Gli hanno teso un agguato e non ne conosco il motivo”

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