Il Consiglio di Comando Presidenziale dello Yemen ha accusato le milizie Houthi e l’Iran di ostacolare il processo di pace nel paese. Il presidente ha diffuso un allerta, attribuendo il peggioramento della situazione alle azioni di Houthi e Iran. La tensione tra il governo nazionale e le milizie si è intensificata, mentre le parti coinvolte sono chiamate a rispettare gli accordi di pace. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da altri soggetti coinvolti.

Yemen: Tensioni Crescienti tra Houthi e Governo Nazionale. SANA’A (YEMEN) – Il presidente del Consiglio di Comando Presidenziale yemenita, Rashed al Alimi, ha diramato un allerta significativo, attribuendo la responsabilità del deterioramento della situazione in Yemen alle milizie Houthi e all’Iran. Al Alimi ha dichiarato che le milizie hanno ostacolato gli sforzi di de-escalation e continuano a minare le opportunità di pace. La recente violazione della sovranità yemenita, con un volo irregolare atterrato all’aeroporto di Sana’a, ha portato a un attacco contro la pista dell’aeroporto. Le forze armate hanno agito per proteggere la sovranità nazionale, ponendo la massima priorità sulla sicurezza dei civili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Yemen: il Consiglio Presidenziale accusa Houthi e Iran di minare il processo di pace.

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