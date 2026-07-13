Un aereo della Croce Rossa è stato bloccato all’aeroporto di Sanaa, in Yemen, dai miliziani Houthi. L’episodio è avvenuto mentre le forze armate hanno organizzato una manifestazione armata nel distretto di Arhab, a nord della capitale. La situazione si inserisce in un aumento di tensioni e violenze nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del blocco o sulla situazione dei passeggeri a bordo.

Yemen: l’Escalation della Violenza e il Sequestro dell’Aereo della Croce Rossa. Sanaa, 3 Novembre 2025 – In un contesto di crescenti tensioni, la milizia Houthi ha organizzato una manifestazione armata nel distretto di Arhab, a nord di Sanaa, per protestare contro Israele. Questo evento è stato seguito da un annuncio di mobilitazione generale da parte del movimento Houthi, che controlla la capitale yemenita e gran parte del nord-ovest del paese. I combattenti Houthi, compresi i loro sostenitori, hanno risposto alla crescente minaccia di possibili attacchi aerei israeliani, creando un clima di preoccupazione crescente. Accuse di Sequestro da Parte del Governo Yemenita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Houthi bloccano aereo della Croce Rossa all’aeroporto di Sana’a in Yemen.

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