Prima di Francia-Spagna, il rapper Yamal ha partecipato a una conferenza annunciando di aver acquistato una collana dal valore di 500.000 euro. Ha spiegato di averla scelta come regalo per una sfida importante della sua vita. L'evento è stato seguito da un intervento in cui ha mostrato il gioiello, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.

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© Sportmediaset.mediaset.it - Yamal in conferenza con il regalo da 500.000€

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