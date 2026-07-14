Lamine Yamal ha mostrato una collana dal valore di 500mila euro durante una conferenza stampa, dichiarando di averla regalata a sé stesso per il compleanno. L'oggetto luccicante è stato indossato mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, senza ulteriori commenti. La presenza di Yamal è stata centrale in vista della semifinale contro la Francia, in un attacco che includeva anche altri giocatori noti.

Dallas (USA), 14 luglio 2026 – L'uomo più atteso in Spagna in vista della semifinale contro la Francia non può che essere Lamine Yamal, il più pericoloso in un attacco di De La Fuente che oltre a lui vede giocatori come Alex Baena, Ferran Torres, Nico Williams e Mikel Oyarzabal. Il numero 19 ha vissuto un Mondiale di alti e bassi, per via della lesione al bicipite femorale della gamba sinistra che ha condizionato e non poco il suo avvicinamento al torneo. Lo score di Yamal in questa Coppa del Mondo 2026 registra una sola rete, segnata nel 4-0 all'Arabia Saudita, nessun assist e una serie di belle giocate: nulla comunque di sbalorditivo per uno dei maggiori talenti calcistici del pianeta, che vuole diventare il protagonista della sfida contro la Francia esattamente come lo era stato nella semifinale di Euro 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Yamal e la collana da 500mila euro. La sfoggia in conferenza stampa: “Me la sono regalata per il mio compleanno”

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