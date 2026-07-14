WWE | Santos Escobar ufficialmente free agent tra dieci giorni

Da zonawrestling.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra dieci giorni, Santos Escobar diventerà ufficialmente free agent. L’annuncio è stato dato sui social dell’atleta, che attualmente è un ex wrestler WWE. Da quella data, sarà libero di firmare con qualsiasi promotion senza restrizioni di clausole di non-compete. La notizia riguarda la sua imminente uscita dal contratto con la compagnia di wrestling.

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Santos Escobar è vicino alla free agency. Stando ad un aggiornamento proveniente direttamente dai social dell’atleta ormai ex WWE, tra dieci giorni Santos entrerà a far parte a tutti gli effetti degli atleti svincolati e quindi liberi da clausole di non-compete varie. Santos Escobar says he’ll be a free agent in 10 days: “At the end of this 10 days, let’s see what destiny has for us.” pic.twitter.comDbFRoWI7HH — WrestlePurists (@WrestlePurists) July 13, 2026 Come spesso succede negli ultimi anni, non appena un wrestler WWE lascia la compagnia, viene immediatamente accostato alla AEW. Secondo voi dove rivedremo il talento di Escobar?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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