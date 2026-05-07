Da B2B ad A2A agent-to-agent | Alibabacom rinnova il commercio globale con una competizione di pitch potenziata dall’AI e un montepremi di oltre 1 milione di dollari

Alibaba.com ha annunciato il rinnovo del suo programma CoCreate 2026, rivolto a fondatori, piccole e medie imprese e studenti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di prodotti integrati con intelligenza artificiale. La competizione di pitch, rivolta a agenti commerciali e aziende, sarà supportata da strumenti di intelligenza artificiale e mette in palio un montepremi complessivo superiore a un milione di dollari. L’evento si terrà a Milano e si concentra sulla costruzione del futuro del commercio globale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CoCreate 2026 invita fondatori, PMI e studenti a costruire il futuro con prodotti integrati con AI MILANO, 7 maggio 2026 PRNewswire — Alibaba.com, la piattaforma leader B2B di e-commerce al mondo, ha annunciato oggi il ritorno di CoCreate Pitch, rivisitato come una competizione di innovazione di prodotto basata sull’intelligenza artificiale, con un montepremi totale superiore al milione di dollari. Le finali negli Stati Uniti e in Europa si terranno rispettivamente durante CoCreate 2026 a Los Angeles (9-10 settembre) e a Londra (19-20 novembre), con una nuova tappa regionale Asia-Pacifico che verrà introdotta quest’anno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Da B2B ad A2A (agent-to-agent): Alibaba.com rinnova il commercio globale con una competizione di pitch potenziata dall’AI e un montepremi di oltre 1 milione di dollari Notizie correlate WWE e AEW in competizione per un free agentNel panorama del wrestling globale, la situazione di David Finlay sta diventando centrale: il suo contratto con la New Japan Pro Wrestling è giunto... Leggi anche: The night agent 3, recensione di una serie avvincente Contenuti e approfondimenti Ad A2A finanziamento da 600 milioni da Intesa SanpaoloLe risorse serviranno a sostene l’operazione da 1,2 miliardi con cui ha rilevato da Enel le reti elettriche nelle province di Milano e Brescia | A2A migliora i profitti nel 2023. Investirà 22 miliardi ... milanofinanza.it Verso un unico standard per la comunicazione tra agenti AI: ACP (Agent Communication Protocol) unisce le forze con A2A (Agent2Agent Protocol) sotto l’egida della Linux FoundationIBM Research e Google hanno annunciato che l’Agent Communication Protocol (ACP) confluirà ufficialmente nell’Agent-to-Agent Protocol (A2A) sotto l’ombrello della Linux Foundation. La decisione nasce ... 01net.it