Cosa è successo a Wilfried Zaha nella MLS? L’ex star del Crystal Palace diventerà free agent

Wilfried Zaha, ex attaccante del Crystal Palace, sta per lasciare il suo attuale club e diventare un giocatore libero. La sua situazione contrattuale sta cambiando, e al momento non ha un accordo con nessuna squadra. La notizia è stata diffusa da un sito inglese che ha riportato i dettagli dell’evento. Per ora, non ci sono altre dichiarazioni ufficiali o sviluppi sulla sua prossima destinazione.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Da Dean Smith che si aggira sulla linea laterale, a Tim Ream e Harry Toffolo a guardia della difesa, ad Ashley Westwood e Luca de la Torre a centrocampo, non c’è una sola squadra della MLS con un pedigree della Premier League più forte del Charlotte FC. Tuttavia, Charlotte potrebbe perdere il suo espatriato più importante nelle prossime settimane: Wilfried Zaha. Quando Zaha arrivò nel gennaio 2025 attraverso la parte turca Galatasaray, divenne immediatamente la più grande superstar atletica della città dai tempi di gloria di Cam Newton con i Carolina Panthers.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Cosa è successo a Wilfried Zaha nella MLS? L’ex star del Crystal Palace diventerà free agent Notizie correlate Moviola Fiorentina Crystal Palace: gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano. Cos’è successo al FranchiLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... Pronostico Crystal Palace-Newcastle: una cosa è assicurataCrystal Palace-Newcastle è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni,...