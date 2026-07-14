Royce Keys è apparsa senza preavviso durante un evento della WWE, entrando nel conflitto tra Jimmy Uso, Solo Sikoa e Jacob Fatu. La sua presenza ha portato a uno scontro improvvisato tra i wrestler coinvolti. La sorpresa ha catturato l’attenzione dei presenti, modificando temporaneamente lo svolgimento della scena. La sua apparizione ha generato reazioni tra il pubblico e i partecipanti, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Royce Keys è arrivato senza alcun preavviso, inserendosi direttamente nel conflitto in corso tra Jimmy Uso, Solo Sikoa e Jacob Fatu, dando vita a uno scontro improvvisato. Jimmy Uso ha aperto il segmento chiamando sul ring Solo Sikoa, accusando il suo ex compagno della Bloodline di evitarlo. Reduce dalla recente vittoria proprio su Royce Keys, Jimmy ha preso in giro il suo rivale e ha invitato Solo a rimettersi in riga. Al posto di Solo, però, è stato Keys a piombare sul ring, attaccando Jimmy alle spalle e costringendo gli addetti alla sicurezza a separare i due. Il General Manager di Raw, Adam Pearce, ha subito approfittato del caos, ufficializzando un match singolo sul momento tra i due rivali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Royce Keys sorprende tutti con un’apparizione a sorpresa nel caos della Bloodline

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Jacob Fatu Shocks Royce Keys Backstage on SmackDown… Has He Changed Forever

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