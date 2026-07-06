A meno di un mese da SummerSlam 2026, la WWE non ha ancora confermato ufficialmente la card dell’evento, che si svolgerà a Minneapolis il 1 e 2 agosto. Tra le possibili sfide in programma, ci sarebbero incontri tra wrestler come Gunther e Royce Keys, ma le conferme ufficiali sono ancora assenti. La maggior parte delle indicazioni rimangono non definitive, con poche eccezioni.

Manca meno di un mese a quella che, per molti anni, è stata considerata la versione estiva di WrestleMania: WWE SummerSlam si terrà a Minneapolis nelle serate del 1 e 2 agosto, ma le indicazioni che emergono per quella che potrebbe essere la card sono ancora tutt’altro che definitive salvo poche eccezioni. Al momento della scrittura di questo articolo (lunedì 6 luglio, prima di Monday Night Raw ) sono poche le certezze: l’ Hell in a Cell tra Oba Femi e Brock Lesnar, la vincitrice del torneo Queen of the Ring Iyo Sky che affronterà la campionessa di Raw Liv Morgan in quello che, a tutti gli effetti, è un rematch della finale del torneo disputatasi a Night of Champions, e l’attesissimo scontro potenzialmente decisivo tra Roman Reigns e Seth Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Gunther vs. Royce Keys nei piani iniziali per SummerSlam 2026

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FULL SEGMENT: Royce Keys ruins Gunthers contract signing with Cody Rhodes: SmackDown, May 15, 2026

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