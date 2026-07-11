Durante l’episodio del 10 luglio di SmackDown, Jacob Fatu ha annunciato il suo passaggio alla Bloodline, voltando le spalle a Royce Keys. La decisione ha sorpreso i fan, interrompendo una lunga amicizia all’interno della WWE. Fatu ha ufficialmente scelto di unirsi al gruppo, lasciando alle spalle il suo rapporto con Keys. L’episodio ha segnato una svolta significativa nella storyline e ha generato molte reazioni tra gli spettatori.

Una delle amicizie più longeve in WWE è andata definitivamente in frantumi nell’episodio del 10 luglio di SmackDown, quando Jacob Fatu ha preso una decisione che ha lasciato senza parole il WWE Universe. Quello che era iniziato come un acceso confronto sulla lealtà e sui legami familiari si è trasformato in una rottura irreparabile, dopo che Fatu ha scelto di mettere il business della Bloodline davanti a un’amicizia durata ben 14 anni. Il momento decisivo è arrivato quando Royce Keys ha cercato di ricordare al suo storico amico dove risiedesse la vera lealtà, ma la situazione è rapidamente degenerata. Jacob Fatu tradisce Royce Keys: finisce un’amicizia durata 14 anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu sceglie la Bloodline e volta le spalle a Royce Keys

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What If Jacob Fatu FORMED a NEW Bloodline

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