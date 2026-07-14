Durante l’episodio di Monday Night RAW del 13 luglio, Brock Lesnar e Paul Heyman hanno organizzato una trappola ai danni di Oba Femi. Tuttavia, il piano si è invertito, causando un imprevisto. La rivalità tra Lesnar e Femi si è intensificata con questa azione, che ha coinvolto i due wrestler nel tentativo di sorprendere l’altro prima di SummerSlam. La scena si è svolta davanti ai fan presenti in arena.

L’episodio di Monday Night RAW del 13 luglio, ha visto un nuovo capitolo dell’intensa rivalità tra Brock Lesnar e Oba Femi. Con SummerSlam ormai alle porte, i fan erano impazienti di scoprire quale sarebbe stata la prossima mossa dei due colossi. L’astio tra Lesnar e Femi va avanti da quando Oba ha sconvolto il WWE Universe sconfiggendo “The Beast” a WrestleMania 42. Lesnar si è poi preso la rivincita vincendo il loro secondo confronto a Clash in Italy, ma i conti erano tutt’altro che chiusi. Dopo aver conquistato il torneo King of the Ring 2026, Femi ha addirittura rinunciato alla tradizionale opportunità di sfidare per un titolo mondiale, scegliendo invece di affrontare ancora Brock Lesnar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar e Paul Heyman tendono una trappola a Oba Femi, ma il piano si ritorce contro di loro

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Brock Lesnar RETURNS to Confront Oba Femi! RAW ERUPTS | War of Words!

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