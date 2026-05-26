WWE | Brock Lesnar promette di conquistare Oba Femi il Ruler firma il contratto e terrorizza Paul Heyman

Notizia in breve

Durante la puntata di RAW del 25 maggio, trasmessa allo Schottenstein Center di Columbus, Ohio, Brock Lesnar ha promesso di conquistare Oba Femi, il “Ruler”. Nel corso dell’evento, il wrestler ha firmato un contratto e ha minacciato Paul Heyman, creando un clima di tensione in vista di Clash in Italy. La scena ha segnato un momento chiave nella storyline, con Lesnar che ha rafforzato il suo ruolo di antagonista.