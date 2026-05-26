WWE | Brock Lesnar promette di conquistare Oba Femi il Ruler firma il contratto e terrorizza Paul Heyman
Durante la puntata di RAW del 25 maggio, trasmessa allo Schottenstein Center di Columbus, Ohio, Brock Lesnar ha promesso di conquistare Oba Femi, il “Ruler”. Nel corso dell’evento, il wrestler ha firmato un contratto e ha minacciato Paul Heyman, creando un clima di tensione in vista di Clash in Italy. La scena ha segnato un momento chiave nella storyline, con Lesnar che ha rafforzato il suo ruolo di antagonista.
La puntata di RAW del 25 maggio, andata in scena allo Schottenstein Center di Columbus, Ohio, si è aperta con un segmento destinato ad aumentare ulteriormente la tensione in vista di Clash in Italy. Al centro del ring c’era Paul Heyman, che si è presentato al pubblico dichiarando di essere lì per promuovere un match che, a suo dire, “non ha bisogno di alcuna pubblicità”: il rematch tra Brock Lesnar e Oba Femi. Heyman ha subito acceso gli animi affermando che domenica il “più grande rematch nella storia del wrestling” vedrà Oba Femi salire sul ring soltanto per essere conquistato da Brock Lesnar. Paul Heyman was NOT amused by the crowd chanting "OBA" @HeymanHustle pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Brock Lesnar regresa y ataca a Oba Femi - WWE Raw 18/05/2026 (En Español)
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