Durante l’episodio di RAW del 6 luglio, Paul Heyman ha annunciato un nuovo nome per l’incontro tra Brock Lesnar e Oba Femi all’interno del pay-per-view Hell in a Cell.

Paul Heyman ha aggiunto un nuovo capitolo alla rivalità tra Brock Lesnar e Oba Femi durante l’episodio di RAW del 6 luglio, coniando un nuovo soprannome per il loro attesissimo Hell in a Cell Match. L’incontro è già uno dei match di cartello di SummerSlam, ma l’ultima trovata del “Wise Man” ha dato ai fan un ulteriore motivo per seguire con attenzione il terzo e decisivo capitolo della rivalità. Come prevedibile, però, Oba Femi non era disposto a lasciare l’ultima parola a Heyman. Paul Heyman sorprende tutti: l’Hell in a Cell ha un nuovo nome. In rappresentanza di Brock Lesnar, Paul Heyman è salito sul ring per parlare dell’imminente sfida contro il vincitore del King of the Ring 2026, Oba Femi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman ribattezza l’Hell in a Cell tra Brock Lesnar e Oba Femi

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