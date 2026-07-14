World Volleyball Day i 10 segreti dei campioni per diventare i prodigi del futuro

Da lopinionista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel giorno dedicato alla pallavolo, si registra un aumento del 40% di praticanti maschi tra i giovani, con il 60% di tesserati sotto i 18 anni. L’interesse si concentra sulla cultura alimentare legata allo sport e sull’effetto generato dal manga “Haikyuu!”, che ha contribuito a coinvolgere maggiormente la Generazione Z. Questi dati mostrano una crescita significativa nella partecipazione giovanile e nei comportamenti alimentari legati alla disciplina.

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Nel World Volleyball Day la pallavolo conquista la Gen Z grazie all’“Haikyuu! Effect”: +40% di praticanti maschi, 60% di tesserati under 18 e una nuova cultura alimentare. Nel World Volleyball Day, la pallavolo si conferma lo sport simbolo della Gen Z, trainata da un fenomeno culturale globale: l’ “Haikyuu! Effect”. La popolarità del celebre anime ha trasformato la disciplina in un linguaggio generazionale, capace di superare i confini del campo e diventare un riferimento identitario. I dati della NFHS raccontano una crescita senza precedenti: dal 2017 la partecipazione giovanile è aumentata a doppia cifra, con un +40% tra i praticanti maschili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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