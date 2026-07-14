Nel giorno dedicato alla pallavolo, si registra un aumento del 40% di praticanti maschi tra i giovani, con il 60% di tesserati sotto i 18 anni. L’interesse si concentra sulla cultura alimentare legata allo sport e sull’effetto generato dal manga “Haikyuu!”, che ha contribuito a coinvolgere maggiormente la Generazione Z. Questi dati mostrano una crescita significativa nella partecipazione giovanile e nei comportamenti alimentari legati alla disciplina.

Nel World Volleyball Day la pallavolo conquista la Gen Z grazie all’“Haikyuu! Effect”: +40% di praticanti maschi, 60% di tesserati under 18 e una nuova cultura alimentare. Nel World Volleyball Day, la pallavolo si conferma lo sport simbolo della Gen Z, trainata da un fenomeno culturale globale: l’ “Haikyuu! Effect”. La popolarità del celebre anime ha trasformato la disciplina in un linguaggio generazionale, capace di superare i confini del campo e diventare un riferimento identitario. I dati della NFHS raccontano una crescita senza precedenti: dal 2017 la partecipazione giovanile è aumentata a doppia cifra, con un +40% tra i praticanti maschili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - World Volleyball Day, i 10 segreti dei campioni per diventare i prodigi del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PK XD SECRET Football Locations! Unlock FREE Rewards & Ocelot Pet!

Notizie e thread social correlati

Volleyball World presenta “Undefeated”, il racconto del trionfo delle Azzurre nella Volleyball Nations League 2025Dal 17 maggio è disponibile gratuitamente su VBTV, la piattaforma ufficiale di Volleyball World, il nuovo film intitolato “Undefeated”.

Leggi anche: 200 atleti da oltre 30 Paesi: Cervia torna a ospitare il Volleyball World Beach Pro Tour

Temi più discussi: World Volleyball Day: la celebrazione a Napoli; World Volleyball Day: Vero Volley partecipa alla festa mondiale della pallavolo; World Volleyball Day, il mondo celebra la passione per la pallavolo con l’iniziativa FIVB; World Volleyball Day: a Napoli un’installazione celebrativa.

Happy World Volleyball Day #ncaa #defense #libero #VolleyballYourWay #WorldVolleyballDay x.com

[Sports] - Holders Italy maintain unbeaten Volleyball Nations League run with second win in Hong Kong | South China Morning Post reddit

CC Rattlers celebrate World Volleyball Day July 7 hosting a tournamentOn July 7, 1896 volleyball made it's public debut as a sport. Now clubs and communities across the world celebrate by hosting tournaments like the Corpus Christi Rattlers volleyball club. kristv.com

Pallavolo e Gen Z: i segreti di un boom planetario tra effetto Haikyuu, inclusione e nutrizioneIn occasione del World Volleyball Day, la pallavolo si conferma la disciplina di riferimento per le nuove generazioni. Il crescente interesse globale è stato fortemente alimentato dal cosiddetto Haik ... msn.com