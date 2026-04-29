200 atleti da oltre 30 Paesi | Cervia torna a ospitare il Volleyball World Beach Pro Tour

Dal 28 al 31 maggio il Fantini Club di Cervia torna a ospitare una nuova tappa del Volleyball World Beach Pro Tour categoria “Futures”, confermandosi tra le sedi del circuito internazionale di riferimento per il beach volley. L’assegnazione ufficiale, annunciata dalla Federazione italiana.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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L’evento dal 27 al 30 agosto. Il beach volley torna in piazza Roma . E sarà una tappa del Pro Tour MondialeIl grande beach volley tornerà a Modena anche quest’anno e lo farà in grande stile diventando addirittura una tappa del Beach Pro Tour Mondiale.

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Una raccolta di contenuti

A Sarnano arriva Makkecamp: 200 atleti con i campioni del volleyUn camp estivo di pallavolo che porterà a Sarnano oltre 200 giovani atleti, provenienti non solo dall’Italia ma anche da vari paesi europei, per allenarsi con i grandi nomi del volley nazionale e ... ilrestodelcarlino.it

Riviera Beach Volley, Laigueglia invasa da 300 atleti per PasquaLaigueglia. Un’onda alta quanto trecento atleti più tanti spettatori e accompagnatori ha letteralmente invaso l’arenile di Laigueglia per il ponte Pasquale per il primo week end targato Bybit Riviera ... msn.com