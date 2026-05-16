Dal 17 maggio è disponibile gratuitamente su VBTV, la piattaforma ufficiale di Volleyball World, il nuovo film intitolato “Undefeated”. Il documentario racconta il percorso della Nazionale italiana femminile durante la Volleyball Nations League 2025, evidenziando le tappe principali e i momenti salienti della competizione. La produzione si concentra sulle partite disputate e sui risultati ottenuti dalla squadra nel corso del torneo, offrendo una panoramica completa dell’intera avventura sportiva.

Volleyball World presenta “Undefeated”, il nuovo film dedicato al trionfo della Nazionale italiana femminile nella Volleyball Nations League 2025, disponibile dal 17 maggio gratuitamente per tutti su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World (vb.tv). Ne emerge il ritratto autentico di una squadra che ha fatto dell’unione e della resilienza i propri punti di forza, fino a firmare un successo destinato a restare nella storia della pallavolo italiana. “Undefeated” non è solo la cronaca di una vittoria, ma un viaggio umano e sportivo che mette in luce il carattere, il talento e lo spirito delle Azzurre. Un invito a rivivere le emozioni della VNL 2025 da una prospettiva inedita, entrando nel cuore del loro percorso. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Volleyball World presenta “Undefeated”, il racconto del trionfo delle Azzurre nella Volleyball Nations League 2025

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