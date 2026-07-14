Domenica 12 luglio a Chamonix-Mont-Blanc, una scalatrice italiana ha ottenuto la medaglia d’argento nella quarta tappa della World Climbing Series Speed 2026. La atleta ha stabilito un nuovo record italiano durante la competizione. La gara si è svolta in serata, con la partecipazione di numerosi concorrenti internazionali. La medaglia è arrivata dopo una serie di prove veloci e intense, caratterizzate da tempi record e performance di alto livello.

Domenica 12 luglio grande serata azzurra a Chamonix-Mont-Blanc, dove Giulia Randi conquista una splendida medaglia d’argento nella quarta tappa stagionale della World Climbing Series Speed 2026. Nella spettacolare arena francese, ai piedi del Monte Bianco, l’atleta della Nazionale italiana è stata protagonista di una gara di altissimo livello, chiusa sul secondo gradino del podio e impreziosita dal nuovo record italiano femminile, abbassato a 6”49., Dopo l’accesso al tabellone finale, Randi ha costruito il suo percorso con grande lucidità e determinazione, scalata dopo scalata, gestendo con freddezza ogni turno e confermandosi competitiva in un contesto internazionale di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - World Climbing Series Speed, Randi d’argento a Chamonix col nuovo record italiano

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