Giulia Randi si è piazzata seconda nella prova di speed a Chamonix, ottenendo il primo podio in Coppa del Mondo per l’Italia nella stagione 2026. La scalatrice ha concluso la gara alle spalle della vincitrice, con un tempo che le ha permesso di salire sul podio. La competizione si è svolta con diversi atleti in gara, e Randi ha migliorato il suo precedente risultato in questa stagione. La prova ha visto un'affluenza significativa di partecipanti.

L’Italia dell’arrampicata sportiva centra il primo podio della stagione 2026 in Coppa del Mondo grazie a Giulia Randi. La scalatrice azzurra infatti si è resa autrice a Chamonix di una gara clamorosa nella speed arrivando fino alla finalissima del tabellone femminile dove ha ceduto alla fortissima indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi, ma si è fatta vedere per tutto il suo valore. Dopo la qualificazione di ieri, la classe 2002 ha affrontato gli ottavi di finale battendo 6.49 (nuovo record italiano) a 6.62 la cinese Yafei Zhou: un colpo di scena che ha proiettato Randi nei quarti di finale e ha messo sull’attenti le altre sprinter presenti in Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Giulia Randi seconda nella speed di Chamonix! Primo podio in Coppa del Mondo

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