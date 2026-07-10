Nella prima giornata di competizione a Chamonix valida per la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, si sono svolte le qualificazioni di speed. Giulia Randi si è qualificata per il tabellone finale femminile, mentre tra gli uomini sono stati eliminati. Le migliori 16 atlete e atleti si sfideranno domani per la vittoria nel meeting francese.

La prima giornata della tappa di Chamonix, valida per la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, è ufficialmente andata in archivio. Protagonista la speed, con le qualificazioni al femminile e al maschile: sessione fondamentale per determinare le migliori e i migliori 16 che domani si giocheranno la vittoria nel meeting francese. Speed Femminile La statunitense Emma Hunt, dopo aver fatto segnare il record del mondo sotto i 6 secondi (prima donna della storia a riuscirci) la scorsa settimana in Polonia, si prende la testa di serie numero uno per il tabellone degli ottavi di finale con il crono di 6.10. Un momento del contest dove, oltre... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Giulia Randi nel tabellone finale della speed a Chamonix. Out gli uomini

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