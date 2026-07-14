Durante la quinta edizione del Wonderlast Festival, circa 9.000 persone hanno partecipato agli eventi. La manifestazione si è svolta a Gubbio e ha concluso con un bilancio positivo, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più frequentati dell’estate umbra. La partecipazione ha attirato un pubblico numeroso, rendendo l’evento uno dei più seguiti della regione in questa stagione.

GUBBIO – Cala il sipario sulla quinta edizione del Wonderlast Festival, che archivia un bilancio decisamente positivo confermandosi tra gli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate umbra. Nelle due giornate della manifestazione sono state circa 9mila le presenze registrate, con spettatori arrivati da tutta Italia per assistere agli spettacoli ospitati nella cornice del Wonderlast Park. Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più conosciuti della scena musicale italiana e urban, tra cui Anna, Emis Killa, Samurai Jay, 22Simba, Il Pagante, Rudeejay ed Edmmaro, insieme ad altri artisti che hanno animato il programma dell’edizione 2026. Un cartellone che ha richiamato migliaia di giovani e appassionati, confermando la crescita della manifestazione anche sotto il profilo dell’attrattività turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wonderlast ha fatto il pieno 9mila presenze

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