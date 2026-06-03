Il ponte tra Viareggio e la Versilia ha attirato numerosi turisti, con molti che si sono spostati dalle spiagge ai centri storici. Nonostante il cielo coperto, le presenze sono state elevate. Le vie e le aree di interesse sono state particolarmente frequentate durante il fine settimana di inizio giugno. La situazione ha portato a un afflusso consistente di visitatori in tutta la zona, senza che ci siano stati problemi di sovraffollamento.

Versilia, 3 giugno 2026 – Con o senza sole, Viareggio e la Versilia riescono sempre a registrare flussi turistici notevoli. Il “ ponte ” appena passato non fa eccezione: spiagge, centri cittadini e l’entroterra sono stati presi d’assalto nonostante il meteo incerto e “ballerino”. A beneficiare dell’assenza del solleone sono state soprattutto quelle mete, come Pietrasanta, che grazie al richiamo dell’arte hanno saputo capitalizzare al meglio l’offerta turistica presentando un colpo d’occhio non indifferente. https:www.lanazione.itmeteoallerta-meteo-toscana-m6fvysuq "Una stagione importante”. Numeri che infondono ottimismo, come confermano le parole del direttore del “Grand Hotel Royal” di Viareggio Marino Patruno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ponte ha fatto il pieno tra Viareggio e Versilia. Niente solleone, ma tanti turisti dalle spiagge ai centri storici

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