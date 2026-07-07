Saldi nel primo weekend a Bergamo 328 mila presenze In città spende chi ha già in tasca il portafoglio pieno

Nel primo weekend dei saldi estivi, Bergamo ha registrato 328 mila presenze. Le spese sono state effettuate principalmente da clienti con disponibilità economiche elevate. La maggior parte degli acquisti si è concentrata nei negozi del centro storico e nelle zone commerciali più frequentate. Non sono stati segnalati problemi di affollamento o di sicurezza nelle aree commerciali. La stagione dei saldi proseguirà fino a fine luglio.

Bergamo. Il primo weekend della stagione dei saldi estivi ha confermato la capacità attrattiva del sistema commerciale bergamasco nel suo complesso. È quanto emerge dall’analisi dei flussi pedonali rilevati nel distretto di Città Bassa e in Città Alta, nell’ambito del progetto Cities Analytics Confcommercio, piattaforma di analisi basata sulla raccolta di dati della telefonia mobile. Con questa tecnologia vengono tracciate su base oraria le presenze delle persone che attraversano un’area geografica urbana: per garantire che i dati raccolti rappresentino reali visitatori e non un semplice traffico di passaggio anche automobilistico, il sistema esclude automaticamente tutti i passaggi con un tempo basso di permanenza nell’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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