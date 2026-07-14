Wodehouse un classico da ridere | il ritorno di romanzi intramontabili

Roma, 14 luglio 2026 – Wodehouse non “torna“. Come tutti i veri classici, non se n’è mai andato. Potrà sparire dalle librerie per qualche tempo; poi, puntualmente, qualcuno decide di ristamparlo e far ripartire la risata. Adesso tocca a Sellerio, che sta pubblicando il ciclo di romanzi con il giovin signore Bertie Wooster e il suo maggiordomo Jeeves. Riecco dunque Un mattino di gioia e il solito intrico di pasticci sentimentali, fidanzamenti con le persone sbagliate, scrittori distratti, poliziotti prepotenti, deliziose fanciulle un po’ troppo dispotiche, zie terribili, insomma tutta la consueta fauna wodehousiana, sempre uguale, sempre diversa e sempre divertente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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