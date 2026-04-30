Termoli torna a ridere | il classico di Scarpetta anima il festival
? Cosa sapere Il Gruppo Teatrale Non Stabile Samuele Colavita presenta Le tre pecore viziose il 3 maggio.. L'evento riapre il festival itinerante Jamme Bbelle 4 presso l'Auditorium di Santa Maria degli Angeli.. Domenica 3 maggio l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli a Termoli ospiterà la messa in scena de Le tre pecore viziose, un classico di Eduardo Scarpetta che porterà il Gruppo Teatrale Non Stabile Samuele Colavita a riempire nuovamente le poltrone della zona di Difesa Grande. L’appuntamento con la risata è fissato per la prossima domenica, quando la compagnia teatrale di Sant’Elia a Pianisi, guidata dalla regia di Iamartino Alessandro, presenterà un adattamento della celebre commedia del 1881.🔗 Leggi su Ameve.eu
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