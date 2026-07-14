Durante la serata di gala di Wimbledon, il tennista ha dichiarato di sentirsi brillo, senza ricevere domande difficili. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera elegante, con dress code black tie, e ha seguito la vittoria del giocatore, che ha ottenuto il suo secondo successo consecutivo nel torneo. La serata ha combinato raffinatezza e leggerezza, in concomitanza con il risultato sportivo.

Prima il dovere e poi il piacere. La serata di gala di Wimbledon sembra essere stata untripudio di eleganza, che solo il black tie riesce a dare, mista alla leggerezza che può arrivare solo dopo una vittoria come quella di Jannik Sinner, per la seconda volta consecutiva. La serata è iniziata alle 23:00, ma secondo quanto riporta ilCorriere della Sera,il re Sinner è arrivato oltre la mezzanotte, con la coppa di Wimbledon in mano. La famiglia del campione siede al tavolo numero 1, proprio sotto il palco. Ad aprire le danze è stata Debbie Javans, presidentessa del club, che ironizza: “Degli asciugamani che abbiamo distribuito quest’anno, circa 2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Wimbledon, Sinner si lascia andare alla serata di gala: “Nessuna domanda difficile, sono brillo”

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Even Sinner couldnt believe he made this!

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