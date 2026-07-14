Dopo aver vinto Wimbledon, il tennista di 24 anni si è esibito in un ballo con un’altra persona al galà, dicendo di essere brillo. La reazione di Laila, che era presente, non si è fatta attendere. Il campione, che poco prima aveva sollevato il trofeo, ha mostrato imbarazzo mentre iniziava la danza davanti a centinaia di invitati.

C’è il campione impeccabile che alza il trofeo sul Centre Court e poi c’è il ragazzo di 24 anni che, qualche ora dopo, arrossisce mentre deve aprire le danze davanti a centinaia di invitati. Il volto meno conosciuto di Jannik Sinner è emerso durante il tradizionale Galà dei Campioni di Wimbledon, dove il numero uno al mondo ha regalato sorrisi, battute e un momento destinato a fare il giro dei social: il ballo con la vincitrice del torneo femminile, Linda Nosková. A osservare la scena anche la fidanzata Laila Hasanovic, che ha reagito nel modo più spontaneo possibile. Sinner a Wimbledon, il ballo con Linda Nosková e la reazione di Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sinner al galà di Wimbledon balla con un’altra: “Sono brillo”. La reazione di Laila

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Sinner NASTY slip at Wimbledon!

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