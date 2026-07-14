Jannik Sinner ha partecipato a una cena di gala durante la quale ha dichiarato di essere un po’ brillo e di aver fallito per la quarta volta l’esame della moto prima di Wimbledon. Inoltre, ha parlato di aver esercitato anche abilità di ballo, in particolare per prepararsi all’evento di Wimbledon che coinvolge il vincitore del circuito maschile e la vincitrice del femminile, Linda Noskova. Non sono stati forniti altri dettagli sulle dichiarazioni o sull’evento.

Non solo servizio, diritto, variazioni e palle corte. Jannik Sinner in un anno si sarà esercitato anche a danzare per arrivare pronto a uno degli appuntamenti più attesi di Wimbledon: il ballo tra il vincitore del circuito maschile e la vincitrice di quello femminile, Linda Noskova. Dopo il ballo un po’ “impacciato” dello scorso anno con Iga Swiatek, Sinner si è mostrato questa volta più sciolto, quasi come se fosse ormai abituato. E il merito forse è anche di qualche bicchiere in più bevuto dopo il secondo successo consecutivo sull’erba dell’All England Club, come ammesso dallo stesso tennista: “Non farmi domande difficili: sono brillo “,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sono un po’ brillo. Prima di Wimbledon sono stato bocciato per la quarta volta all’esame della moto”: Sinner inedito tra ballo e confessioni alla cena di gala

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