Un anziano è stato ricoverato in condizioni stabili in Emilia-Romagna, risultando il primo caso di virus West Nile nella regione quest'anno. L'infezione, trasmessa dalla zanzara comune, è stata segnalata sabato, una settimana dopo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La diffusione del virus è ormai consolidata in tutta Italia, con casi che si sono verificati in diverse regioni.

È modenese il primo caso di virus West Nile dell’ Emilia-Romagna, registrato sabato: una settimana dopo rispetto allo scorso anno, ma in linea con lo sviluppo di questa arbovirosi, infezione ormai diffusa in tutta Italia e trasmessa dalla zanzara comune. I primi casi in Italia sono infatti stati rilevati già dallo scorso mese di giugno, in Veneto e anche nel centro Italia. Il paziente è un uomo di 80 anni, attualmente ricoverato in condizioni stabili presso la Medicina interna del Policlinico, che vive e frequenta i comuni di Modena e Nonantola. Già avviata l’indagine epidemiologica come previsto dal piano di sorveglianza regionale. Il virus West Nile viene trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare delle zanzare comuni del genere Culex, attive soprattutto al crepuscolo e durante la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - West Nile, primo caso. Anziano ricoverato : "È in condizioni stabili"

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